وطنا اليوم:سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، هذا نصه:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال

1. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة ظاهرة هروب العاملات من المنازل الأردنية؟

2. كيف يمكن تحسين الرقابة على مكاتب الاستقدام لمنعها من التخلي عن مسؤوليتها تجاه العاملات؟

3. ما هي الخطوات التي ستتخذها وزارة العمل للتعامل مع هذه الظاهرة وتحديد المسؤوليات؟

4. كيف يمكن حماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لخسائر مالية بسبب هروب العاملات؟

5. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة السوق السوداء التي تستغل العاملات الهاربات؟

6. كيف يمكن تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة؟

7. ما هي النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في هذه الظاهرة، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن؟

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس عدنان مشوقه