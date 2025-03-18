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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب

وطنا اليوم_الشونة الجنوبية 18 آذار 2025-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العدوان، بوفاة العميد المتقاعد ياسين صالح معزي العدوان.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو الراغب، بوفاة الحاج غالب أحمد أبو الراغب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


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