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مصدر : المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية

منذ دقيقتان
مصدر : المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية

وطنا اليوم:أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.
وأكد مصدر روسي مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية.
ونقلت قناة “CNN” عن المصدر قوله إن “المحادثات سارت بشكل جيد للغاية”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محادثة القادة ستجري بين الساعة 16:00 و18:00 بتوقيت موسكو. وأشار إلى وجود عدد كبير من القضايا المتعلقة بتطبيع العلاقات الثنائية وكذلك بالتسوية الأوكرانية.
وأضاف المسؤول أن الكرملين سيحدد شكل الإعلان عن نتائج المحادثة، ولا يُتوقع أن يلقي بوتين خطابا بعدها.
وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.
ومن المقرر أن يتحدث ترامب إلى الصحفيين فور انتهاء المكاملة، حسب البيت الأبيض.


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