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الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية

منذ 15 ثانية
الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية

وطنا اليوم:أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية.
وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسمة الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات المجلس في مؤتمر صحفي عقده من محافظة مأدبا.
وقال المومني إن الأردن تأخر في إقرار التشريعات المتعلقة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة، لافتا إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي.
وبين أن قانونا معدلا للتأمين سيعالج الكثير من الشوائب والعوائق والثغرات القانونية، وسيضمن حقوق وواجبات المؤمن عليهم.


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