بعد بالهجوم الموسع على غزة..البيت الأبيض: كل من يرهب إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً

وطنا اليوم:بعدما كشفت علم الإدارة الأميركية المسبق بالهجوم الموسع الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، أوضحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن تل أبيب تشاورت مع إدارة الرئيس

الأميركي دونالد ترامب حول غاراتها على غزة، اليوم الثلاثاء.

وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليين تشاوروا مع ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة”.

كما أضافت مذكرة بما قاله الرئيس الأميركي سابقا، إن “حماس والحوثيين وإيران، وكل من يسعى لإرهاب ليس إسرائيل فحسب، إنما الولايات المتحدة أيضا، سيدفع ثمنا باهظا.. وستُفتح عليه أبواب الجحيم”.

تحذير مشابه لترامب

وسبق أن أصدر ترامب تحذيرا علنيا مستخدما كلمات مماثلة، قائلا إن على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى وإلا “فستفتح أبواب الجحيم على مصراعيها”.

أتى هذا الهجوم الإسرائيلي الموسع على غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تعثر المفاوضات من أجل التوافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار أو الانتقال إلى مرحلته الثانية.

كما جاء بعد ساعات من اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “المأزوم سياسيا” في وزارة الدفاع بتل أبيب، حيث اتخذ قرار استئناف الحرب، حسب ما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة لصحيفة معاريف.

كذلك تزامن مع تنامي الضغوط الداخلية على نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة في ائتلافه الحكومي بالعودة إلى الحرب.

فيما تضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لاستمرار الهدنة بغية الإفراج عنهم، لاسيما أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون وقف القتل بحسب آخر استطلاعات الرأي.