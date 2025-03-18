مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في مادبا

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، سادس جلساته خارج العاصمة عمّان، وذلك في محافظة مادبا.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني:” ستة أشهر من التواصل المستمر مع أهلنا في المحافظات، نعمل فيها على ترسيخ نهج الحوار المباشر والشراكة الفاعلة. اليوم، يعقد مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان جلسته السادسة خارج العاصمة عمان، وهذه المرة من #مادبا، مدينة الفسيفساء والتاريخ”.

وأشار في تغريدة عبر منصة “اكس” إلى أن الحكومة ستطرح رؤيتها التنموية للمحافظة لدعم مسيرة التنمية بها، وستعلَن على موقع رئاسة الوزراء لأغراض المتابعة وعملا بنهج الشفافية.

وينعقد مجلس الوزراء شهرياً في المحافظات، وفق قرار سابق لرئيس الوزراء جعفر حسان