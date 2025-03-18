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بالأسماء.. استشهاد قيادات في حماس بعد الغارات العنيفة على غزة

منذ 18 ثانية
بالأسماء.. استشهاد قيادات في حماس بعد الغارات العنيفة على غزة

وطنا اليوم:كشفت مصادر فلسطينية عن أسماء بعض القياديين من حركة “حماس” والذين اغتالتهم الغارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة.
وأفادت المصادر اغتيال كلا من:

– أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ.
– العميد بهجت حسن أبو سلطان مسؤول العمليات الداخلية في غزة.
– عصام الدعاليس عضو المكتب السياسي لحماس.
– محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن جيش الاحتلال أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس.
من جانبها، قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.، بحسب وسائل إعلام دولية.
الى ذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع لرفض استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة فجر اليوم الثلاثاء بعد أن استأنفت إسرائيل عدوانها الواسع على قطاع غزة عبر سلسلة غارات أدت إلى استشهاد أكثر من 300، معظمهم نساء وأطفال.


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