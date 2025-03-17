نائب ينتهك حرمة الشهر الفضيل في المجلس

وطنا اليوم:قال مصدر نيابي ان شكوى وصلت مكتب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بخصوص نائب ذو خلفية حزبية سياسية يقوم بالتدخين (وشرب القهوة والشاي) في مكتبه في مجلس النواب.

وأضاف المصدر النائب المذكور يطلب من المراسلين في مجلس النواب تحضير المشروبات بالرغم من صيامهم).

واكد المصدر ان الشكوى تفيد بأن رائحة الدخان الصادر من مكتب النائب تزعج الصائمين من الموظفين و المراجعين في شهر رمضان الفضيل.

المصدر أكد بأن الجميع بانتظار قرار رئيس مجلس النواب بعد أن أثار الإعلام موضوع هذا النائب وايقاع أقصى العقوبة بحقهم خلال تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب وايقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام الداخلي، بحق النائب الذي ينتهك حرمة شهر رمضان المبارك دون ان يراعي مشاعر الصائمين.