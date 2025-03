د. عادل يعقوب الشمايله يكتب : قولوا آمين

د. عادل يعقوب الشمايله

تقررَ أنْ تتشكلَ جاهةٌ كبيرةٌ تُمَثلُ جميعَ عشائرِ الاردن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، مصطحبةً معها عشرة الاف ناقة وضحى، ومائتين من الجياد العربية الاصيلة، وثلاثمائة فرس انجليزية من الحائزة على جوائز الفوز بمسابقات الجري والقفز الدولية. هدية ما من وراها جزيه.

ستكونُ وجهةَ الجاهةِ مضاربَ كُلٍّ من الامام علي بن ابي طالب، والملك معاوية بن ابي سفيان، اضافةً الى مضاربِ الامامين الحسن والحسين ابني الامام علي، والملك التقي النقي الورع المتسامح يزيد بن معاوية لإجراءِ مصالحةٍ تاريخيّة بين الفريقين وأتباعهما، وحقناً لدماءِ المسلمين التي لم يتوقف نزفها مُنذُ اربعة عشر قرناً، حتى لا يستمرَ الذبحُ والتقتيلُ والتآمرُ والتشرذمُ الى يوم البعث.

وزيادةً في الاحتياط والتربيط والتثبيت سيكونُ برفقةِ الجاهةِ شاحناتٍ مُحَمَلةً بِكُتبِ التراثِ والتاريخ والمغازي التي كَتَبَ معظمها أئمةً من الفرس زمن العباسيين، واشرطة الكاسيت والهارد ديسكات والفلاشات وكافة الادوات حتى الحجارة والجلود والعظام التي سَبَقَ وكُتِبَتْ عليها قصصُ الحروب والهجاء والمديح بين شيعة علي وآله من جهة، وشيعةَ معاوية ويزيد وبني أُمَيَّةَ من جهةٍ أُخرى، لاحراقها والتخلص منها للابد، والاستفادةِ، من النيران في طهي مناسف القعدان والخرفان بالسمن البلدي البلقاوي والجميد الكركي. انشاء الله يكفي.

كما وسيكونُ برفقةِ الجاهةِ عددٌ من علماءِ وخبراءِ الذكاء الصناعي وجراحي الجماجم والاعصاب ليتولوا استئصال واتلاف ما هو محفورٌ في رؤوس العرب والمسلمين من تلك القصص والروايات والاحقاد والثارات.

وقد اتفقَ كبارُ الجاهةِ على عرضِ تقسيمٍ للوطن العربي الى ممالك لتوزع بين علي ومعاوية والحسن والحسين ويزيد بالتراضي، واذا لم يكتفوا ستتوجه الجاهةُ الى افغانستان وماليزيا والباكستان واندونيسيا وكندا وجزيرة قرين لاند لتوزيعها على علي وآله ومعاوية ويزيد.

أما تركيا فقد استثنيت لأنها عاصمةُ الخلافة العثمانية الأردوغانية الجديدة الناهضة بحيث يُضَمُ اليها تركمستان واذربيجان وكازخستان وجزيرة القرم والاندلس وقبرص. وعلى الله الاتكال.

اللهم وفق سعي الجاهة الكريمة ووحد كلمتهم ونجح مهمتهم وصفِّ نياتهم وأحزمْ أمرهم واجبر خاطرهم وخاطر المسلمين وَحَرِّمْ على النمامين والفتانين والمفرقين والمُفَرطين والمنافقين كافةَ مداخل وفرص التخريب. آمين يا رب العرب والمُسلمين. وانشاءالله رب العالمين. حتى يعودَ المسلمونَ قوة عظمى

Make the Muslim World Great Again

ويأتي المهدي السُّنيُ المنتظر وقد مُهدت له الاوضاع ويطيبُ خاطره قبلَ أن يأتي المهدي الايراني الشيعي. وتروح على ترامب طموحاته في إعادة العظمة لامريكا.

Make America great again