الصفدي: أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام، مؤكداً الدعم للملفات التي يطرحها الجسم الصحفي بما يسهم في خدمة العاملين فيه.

وأضاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الإثنين: أتقدم بأطيب معاني التقدير والاحترام للأسرة الصحفية والإعلامية في المملكة، في القطاعات المرئية والمسموعة والمكتوبة، وفي مختلف المواقع، بالقطاع العام والخاص، فهي أسرة مقدرة لها مكانة كبيرة، ودور وطني مشهود في حمل رسالة الدولة الأردنية، فكان القلم، وكانت الكلمة على الدوام، خط الدفاع عن الوطن بوجه كل الأطماع، فهي لا تقل أهمية وتأثيراً عن كل مجهود وتضحية وطنية مخلصة، مقصدها وهدفها خدمة الأردن والأردنيين.

وتابع الصفدي بالقول: شارفتُ على استكمال عشرين عاماً من شرف أمانة المسؤولية تحت هذه القبة الموقرة، وكنتُ مؤمناً على الدوام بالرسالة النزيهة والصادقة والنبيلة للإعلام، وكنتُ منحازاً إلى جانب الجسم الصحفي دوماً، ذلك أنني أدرك أهمية الرسالة التي يحملها السيدات والسادة المقدرون في مختلف وسائل الإعلام، وأقدر الجهد والتعب والتضحية والتفاني والإخلاص، الذي يحيط بعملهم من كل جانب في سبيل تقديم أداء مهني رفيع، ينقل هموم الوطن والمواطنين ويعالج مواطن الخلل ويعظم مكامن الإنجاز.

وختم الصفدي بالقول: أقدم رسالة التقدير والمحبة والاعتذار لموقع سرايا الإخباري وللأخ هاشم الخالدي المحترم، والأخ المصور في الموقع محمد العنانزة، على الموقف الذي حصل مع أحد الزملاء النواب، وهو موقف غير مقصود، دون شك، مجدداً التأكيد على أن أبواب مجلس النواب ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام، التي تحمل من المكانة والإرث لدى الأردنيين ما يبعث دوماً على الفخر والاعتزاز، ومؤكداً دعمنا لأي ملف يطرحه الجسم الصحفي بما يسهم في خدمة العاملين فيه، وحرصنا عبر لجنة التوجيه الوطني والإعلام على الاستماع لأصواتهم ومطالبهم في كافة التشريعات ذات الصلة