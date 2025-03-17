تنبيه من الفروقات الكبيرة على درجات الحرارة بالأردن

وطنا اليوم:تشير آخر مؤشرات الخرائط الجوية إلى حدوث تغييرات جوهرية على الحالة الجوية نهاية الأسبوع تتمثل باندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة نحو المنطقة تترافق مع حدوث انخفاض حاد على درجات الحرارة و تترافق بهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق.

وفي تفاصيل الحالة الجوية من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع يتوقع بمشيئة الله أن تبقى المملكة خلال اليومين القادمين تحت تأثير كتلة هوائية دافئة، لذا تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بأكثر من 10 درجات وتسود أجواء ربيعية دافئة في عموم المناطق.

وفي العقبة والبحر الميت والأغوار تكون الأجواء حارة ودرجات الحرارة في منتصف الثلاثينات مئوية.

أما يوم الثلاثاء يتوقع بمشيئة الله أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الدافئة قليلاً، ويظهر ذلك جلياً على مستويات درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تنخفض بشكل واضح مقارنة مع الأيام الحالية خاصة ليلاً، ويكون الطقس ربيعياً معتدلاً في عموم المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

كما تنشط الرياح الغربية ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويجب التنبيه من الانخفاض المتوقع على درجات الحرارة الثلاثاء ليلاً مقارنة مع الليالي الحالية، بحيث يتوقع ان يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة خاصة مع ساعات الليل المتأخرة من يوم الثلاثاء وفجر وصباح يوم الأربعاء ليتحول الطقس الى بارد في عموم المناطق.

التوصيات ليوم الثلاثاء :

الانتباه من برودة الأجواء ليلاً

ارتداء ملابس أكثر دفئاً

وتشير البيانات الجوية الحالية ان الكتلة الهوائية الدافئة ستنحسر يوم الأربعاء القادم بشكل كامل مع بداية اقتراب كتلة هوائية باردة من المنطقة، متوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة مع ليلة الأربعاء / الخميس و ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الخميس

نهار يوم الأربعاء يتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المعتادة، ويصبح الشعور بالبرودة واضح خاصة مع توقع بنشاط الرياح الغربية والتي ستزيد الإحساس بالبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

كما تكون الرياح مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية ما بعد الظهر والعصر.

الاربعاء ليلاُ تزداد برودة الأجواء بشكل واضح وتتكاثر السحب تتدريجاً ويحتمل هطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة

التوصيات ليوم الأربعاء :

الانتباه من الاتربة المثارة فترة العصر في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية

العودة لارتداء ملابس شتوية ثقيلة

وتشير آخر مخرجات النماذج العددية في “طقس العرب”، أن كتلة هوائية باردة ورطبة يتوقع أن تندفع نحو منطقة الحوض الشرقي للمتوسط نهار يوم الخميس عبر البحر الأسود وتركيا.

هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تعيد الأجواء الشتوية الى المملكة بعد الدفئ الحالي، بحيث يتوقع أن تكون الأجواء نهار الخميس ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة مع رياح نشطة السرعة و هبات قوية مثيرة للغبار، كما تهطل بمشيئة الله زخات من الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة