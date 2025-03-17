وزير الخارجية يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع

وطنا اليوم:يبدأ الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‎، زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ يشارك خلالها في مؤتمر بروكسل التاسع 2025: “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”.

وسيعقد الصفدي على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ومع المسؤولين الأوروبيين والدوليين المشاركين.

كما سيلتقي الصفدي خلال الزيارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في جلسة حوارية تُنظّم بالتعاون مع لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي.

يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين، في بروكسل مؤتمرا للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم سوريا بعد أن دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وللمرة الأولى، سيحضر هذا المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، وسيمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وستحاول الدول الـ 27 في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد.