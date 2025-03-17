الصناعة :92 % من مخالفات الأسواق بسبب عدم إعلان السعر

وطنا اليوم:حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك نحو 222 مخالفة شملت مختلف محافظات الأردن فيما كان سبب 92 % من المخالفات عدم إعلان الأسعار.

وأوضح الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي أن المخالفات التي حررتها الوزارة بالنصف الأول من الشهر الفضيل تركزت على عدم إعلان الأسعار بواقع 205 مخالفة و7 مخالفات للبيع بأعلى من السعر المعلن وزيادة الأسعار.

وبين البرماوي أن الوزارة قامت خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بإجراء 275 جولة رقابية شملت 4320 منشأة اقتصادية فيما تلقت 66 شكوى من مواطنين تتعلق بالأسعار.

وأكد البرماوي وجود التزام كبير من قبل القطاع التجاري بالتشريعات، مبينا أن الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لا يستهدف المخالفات بقدر ما تستهدف التوعية لأهمية الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل السوق وكذلك متابعة توفر السلع بشكل مستمر.

وأشار لاستمرار عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق في كافة المحافظات مبينا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار أي سلعة ترتفع بنحو غير مبرر، موضحا أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار، وتتضمن بنودا صارمة لضبط السوق سواء أكان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وهناك عقوبات مالية وأحكام بالحبس.

وجدد البرماوي التأكيد على توفر جميع السلع في السوق المحلي بمستويات أقل بكثير مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال رمضان مع العام الماضي.

وأشار البرماوي إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل اعتيادي وانسيابي والوزارة على استعداد تام لمعالجة أي صعوبات تواجه عمليات توريد السلع الغذائية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.

وقال البرماوي إن الوزارة بدأت أخيرا، بتطبيق المرحلة الثانية من خطتها الرقابية على الأسواق والتي تتضمن تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.

كما سيتم تشديد الرقابة على السلع بالقطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، خصوصا محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات للتأكد من إعلان السعر، والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن.

ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة “بخدمتكم” الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على “فيسبوك”، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.