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ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع مأدبة الإفطار

منذ 29 ثانية
ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع مأدبة الإفطار

وطنا اليوم_شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، وقائد اللواء.

وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.

وسبق لسمو ولي العهد أن خدم في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، قبل أن ينتقل في تموز الماضي ليخدم مساعدا لقائد الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.


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