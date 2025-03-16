إلغاء التذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية واستبدالها بإلكترونية

وطنا اليوم:ألغت الحكومة العمل بالتذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية، واستبدالها بالتذاكر الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.

وحددت الحكومة الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي، من خلال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض الإلكتروني.

وشملت أيضا وسائل الدفع؛ باستخدام الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان (CreditCards)، وبطاقة القيد الفوري (Debit Cards)، إضافة إلى الدفع من خلال البنوك أو الشركات المالية المعتمدة.

وحدد القرار صلاحية التذكرة بـ 90 يوما اعتبارا من تاريخ إصدارها، ولا يجوز تحويل التذكرة من شخص إلى آخر.

وأكدت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلى بموافقة وزير السياحة، في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.

والتذكرة الإلكترونية؛ هي إيصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الإلكتروني والذي يمكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي.

جاء ذلك في الجريدة الرسمية، ضمن تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025، الصادرة بمقتضى المادة (6) من نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتعديلاته رقم 40 لسنة 2002.