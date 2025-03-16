موظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في حملة تعبئة الطرود الغذائية مع تكية أم علي لدعم الأسر العفيفة خلال شهر رمضان

وطنا اليوم-يحرص البنك الأردني الكويتي بشكل سنوي إلى مشاركة فريق عمل تكية أم علي في تجهيز الطرود الغذائية التي يتم توزيعها على الأسر الأردنية العفيفة في مختلف محافظات المملكة، من خلال دعمه لحملة طرود الخير في شهر رمضان الفضيل، حيث تحتوي هذه الطرود على عدة أصناف من المواد الغذائية الأساسية. ويأتي ذلك ضمن مساعي البنك في التأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم التطوع بين موظفيه. حيث تقدم تكية أم علي فرصاً عديدة للتطوع في العاصمة عمان وغيرها من المحافظات، لضمان وصول الطرود لأكبر عدد ممكن من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي.