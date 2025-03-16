بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

منذ 24 ثانية
الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وطنا اليوم:أعادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأحد، تحذير المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، تطلب الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:42

انخفاض حوادث الأمن السيبراني الخطيرة بالأردن بنسبة 51%

14:25

34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

14:15

العرموطي يوجه أسئلة للحكومة حول الخمور والنوادي الليلية

14:07

الأمانة : بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونيا

14:01

الجيش السوداني يسيطر على مناطق بالخرطوم ويستهدف القصر الرئاسي

13:02

عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في أميركا

12:47

الأردن يقدّر متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بـ1.6 مليار دولار

12:32

اسم ذكره عادل إمام بـ مدرسة المشاغبين.. وكشف عن هويته بعد سنوات

12:25

إيران تدين ضربات واشنطن ضد الحوثي.. والحرس الثوري: سنرد بقوة إذا تم تهديدنا

12:07

مقتل 7 عمال إغاثة بغارات إسرائيلية على بيت لاهيا

11:56

المنازل البيئية.. منتج جديد لتنشيط الحركة السياحية في جرش

11:42

العمل: ترحيل فوري لأي طالب غير أردني يُضبط وهو يعمل

وفيات
وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025