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34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

منذ دقيقة واحدة
34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، صباح اليوم الأحد، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المبنى السكني المنهار بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.
وأوضح الدفاع المدني، عبر معرفاته الرسمية، أن حصيلة القتلى بلغت 16 مدنياً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، في حين وصل عدد الجرحى إلى 18، بينهم 6 أطفال. واستمرت عمليات البحث والإنقاذ لمدة 14 ساعة، بمشاركة 4 فرق من الدفاع المدني.
ولفت إلى أن المبنى انهار من جراء انفجار وقع في محل للخرداوات يقع تحته، أمس السبت، موضحاً أن الانفجار نجم عن مخلفات حرب، وفق المعطيات الأولية وشهادات السكان.
وكان مصدر قد أفاد، أمس، بوقوع انفجار داخل مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
وبحسب مصدر محلي، وقع الانفجار داخل محل خردوات أسفل المبنى السكني، حيث كان أصحاب المحل يحاولون تفكيك جسم غير منفجر من مخلفات الحرب بطريقة غير آمنة، مما أدى إلى انفجار هائل تسبب في دمار المبنى بالكامل.


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