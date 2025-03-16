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الأمانة : بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونيا

منذ 4 دقائق
الأمانة : بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى، الأحد، بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام لغاية 15 نيسان، وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح هذه التصاريح.
ودعت دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على التصاريح التقدم بطلب الخدمة إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني (اضغط هنا)


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