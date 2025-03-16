الجيش السوداني يسيطر على مناطق بالخرطوم ويستهدف القصر الرئاسي

وطنا اليوم:أفاد مصدر ميداني بأن الجيش السوداني استهدف القصر الرئاسي في الخرطوم بالمسيرات، كما سيطر على مناطق بالعاصمة التي يقع جزء منها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وذكر المصدر نفسه أن الهجوم على القصر الرئاسي بالمسيرات خلّف تدمير عربة مقاتلة بمحيط القصر، كما تم رصد انسحاب عناصر من الدعم السريع نحو متحف السودان.

وتشهد منطقة وسط الخرطوم معارك بين قوات الجيش من سلاح المدرعات وقوات الدعم السريع بمحيط السوق العربي.

وحسب المصدر الميداني، فإن الجيش السوداني سيطر على محطة شروني وسط الخرطوم، كما سيطر على أحياء الخرطوم 2 ونادي الأسرة، كما أعلن الجيش السيطرة على أبراج النيلين شرق موقف شروني.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها أن الجيش السوداني استعاد بلدة أبو عريف بولاية سنار جنوب شرقي السودان.

خطاب لحميدتي

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تسجيل مصور جديد، توعد فيه بالاستمرار في القتال ضد الجيش السوداني على الرغم من الانتكاسات التي منيت بها قواته خلال الأسابيع الماضية بمناطق عدة، بينها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وفي كلمة توجه بها إلى مقاتلي الدعم السريع وتضمنت إشارة إلى تسجيلها خلال شهر رمضان، وتم بثها عبر تطبيق تلغرام مساء أمس السبت، قال حميدتي إن قواته لن تخرج من القصر الجمهوري ولا من الخرطوم.

وكان الجيش السوداني تقدم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما استعاد بلدة التروس التي تقع بين ولايتي النيل الأبيض وسنار.

وقتلت الحرب في السودان ما لا يقل عن 20 ألف شخص، كما دفعت أكثر من 14 مليونا إلى النزوح من منازلهم، وذلك بعد 23 شهرا من اندلاعها.