إيران تدين ضربات واشنطن ضد الحوثي.. والحرس الثوري: سنرد بقوة إذا تم تهديدنا

وطنا اليوم:نشر البيت الأبيض عبر منصّة “إكس” صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقته وزيرا الدفاع والخارجية بيت هيغسيث وماركو روبيو، وهم يتابعون تنفيذ العملية العسكرية الأميركية ضدّ الحوثيين في اليمن.

وأعلن الرئيس الأميركي بدء العملية العسكرية، محذّراً من أنّ هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقّف، وإلّا فسيشهدون جحيماً لم يروا مثله من قبل.

الى ذلك أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد مرة أخرى نسب عمليات الحوثيين إلى إيران، مؤكدا أن اليمنيين “شعب حر مستقل وسياساته مستقلة”.

جاء ذلك في تصريحات للواء سلامي تعليقا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي أعلنها ترامب ضد “الحوثيين” في اليمن، حيث قال: “الرئيس الأمريكي يعيد مرة أخرى نسب عمليات حركة أنصار الله إلى إيران، ويحذر من استمرار الدعم لها. ونحن نؤكد أن اليمنيين شعب مستقل وحر في بلده، ويتبع سياسات مستقلة”.

وأضاف سلامي: “لا يوجد بلد مهدد ويقع في مركز المخاطر مثل إيران، ورغم ذلك، لا يوجد بلد آمن مثلها”.

وتابع قائلا: “نحن نشهد الفوضى والاضطرابات في دول المنطقة، وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة”.

وهدد سلامي، بأن طهران سترد بقوة وحزم إذا تم تهديدها، مشدداً على أن الحوثيين يتخذون قرارتهم العملياتية بشكل مستقل.

ودانت إيران الضربات التي وصفتها بـ”الهمجية” التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن. ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “بشدة” الضربات، معتبرا في بيان أنها “انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وتوعد الحوثيون بالرد على الضربات، ونقل الإعلام الحوثي عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن “العدوان لن يمر من دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس ترامب أوامر للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات عسكرية وصفها بـ”الحاسمة والقوية” ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ “هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة”.

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي، متوعدا بمحاسبة طهران “بشكل كامل” على تصرفات وكلائها. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها طريقا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي المتقدم. وقال ترامب إنه لن يسمح بأن يصبح هذا البرنامج قابلا للتشغيل.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحوثيون عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي صنعاء وصعدة اليمنيتين إلى 45 قتيلا وجريحا.