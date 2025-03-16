9 ملايين دينار من الصين لمشروع التعليم العالي الذكي

وطنا اليوم:أعلن اليوم الأحد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي بأن الوكالة الصينية للتنمية والتعاون الدولي (CIDCA) قد إختارت مشروع التعليم العالي الذكي في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بين عدة مشاريع أردنية أخرى تم التقدم بها، وأضاف الدبعي بأن الوكالة ستقدم لهذا المشروع دعماً مالياً بقيمة (9) تسعة ملايين دينار أردني.

وأوضح الدكتور الدبعي بأن هذا المشروع يهدف إلى تحويل النظام التعليمي في البلاد إلى نظام رقمي، وذلك لزيادة كفاءة التعلم وضمان توفير الموارد التعليمية عالية الجودة لكل من الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، كما يتضمن المشروع التعاون مع الجامعات الأردنية الرسمية بهدف مشاركة الموارد التعليمية الحديثة، وتمكين الطلاب من الوصول إلى المعرفة العلمية المتقدمة، كما يأتي هذا المشروع تلبيةً لاهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتطوير التعليم كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على أحدث المعارف العلمية لتحسين كفاءاتهم التنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد بدأت خطةً طموحةً للحصول على هذا الدعم ابتداءً من عدة لقاءات عقدها أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي مع أركان السفارة الصينية في عمان وعلى رأسهم سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية السيد تشن تشواندونغ، ثم لقاء لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة مع الملحق التجاري الصيني في عمان وعدد من مسؤولي السفارة تم خلاله مناقشة المشروع والطلب من الجامعات أن تقوم بحصر احتياجاتها، مروراً بتشكيل وفد رسمي برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي قام بزيارة الصين وتقديم عرض كامل عن المشروع وعن احتياجات الجامعات أمام المسؤولين في الوكالة الصينية،وذلك بحضور السفير الأردني في بكين السيد حسام الحسيني، وصولاً إلى قرار الوكالة باختيار هذا المشروع لتقديم الدعم المالي له، كما قامت الوزارة بمخاطبة الجامعات الأردنية الرسمية لإعلامها بأن هذا المشروع يحتاج إلى إجراء بحث فني للجدوى لتحسين خطة تنفيذ المشروع بشكل أكبر، ولضمان أن متطلبات المشروع تتطابق بشكل دقيق مع أهداف التنمية الفعلية للجامعات الرسمية في الأردن، مع ضرورة التركيز على الحرم الجامعي الذكي، والبحث الرقمي، والاتجاهات الأخرى، وتحسين تصميم حلول تقنية تتناسب مع احتياجات كل جامعة، وضمان أن نتائج المشروع تخدم بشكل فعال التنمية طويلة الأمد للتعليم العالي في الأردن