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بنك ABC في الأردن يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً‎

منذ 20 ثانية
بنك ABC في الأردن يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً‎

وطنا اليوم: من منطلق التزام بنك ABC في الاردن بمسؤوليته المجتمعية واهتمامه بالبيئة والمحافظه عليها، وفي إطار سعيه لتعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً وتحسين ممارسات الإستدامة، استمر البنك في استخدام صناديق إعادة التدوير حيث يواصل موظفو البنك رمي النفايات القابله للتدوير (ورق، بلاستيك، علب حديديه) في المكان المحدد لكل مجموعة.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تقليل التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تقليل كمية النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة. إضافة إلى رفع الوعي لدى الموظفين بأهمية إعادة تدوير النفايات واستغلالها والتخفيف من آثارها السلبية على البيئة.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.


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