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الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطة رمضان

منذ 42 ثانية
الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطة رمضان

وطنا اليوم:بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية الرقابية على الأسواق، وتتعلق بتكثيف الرقابة على محلات الألبسة، والعروض والتخفيضات ومحلات الحلويات ومحلات بيع المفروشات والأدوات الكهربائية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، الأحد، إن الفرق الرقابية ستنفذ حملات مكثفة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، على محلات بيع المواد الغذائية واللحوم والمطاعم والمخابز وغيرها، ضمن 3 جولات رقابية تستمر إلى ما بعد منتصف الليل، للتأكد من الالتزام بالتشريعات الناظمة للسوق وخاصة إعلان الأسعار والتقيد بما تعلنه المحلات التجارية من عروض وتخفيضات على بعض السلع والأصناف.
وأكد البرماوي وجود التزام كبير من التجار بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق، مشيراً إلى أن الوزارة طبقت منذ بداية رمضان إلى جانب خطتها الرقابية، خطة توعوية بقانوني الصناعة والتجارة وحماية المستهلك.
ووضعت الوزارة منذ بداية الشهر الحالي خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة.
ودعا البرماوي المواطنين إلى التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات، عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06، أو هواتف المحافظات، أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، أو منصة “بخدمتكم” الإلكترونية، أو موقعها الإلكتروني، أو صفحتها على “فيسبوك”.


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