بعد البراميل.. سلاح الجو السوري يلقي الورود على المحتفلين بالذكرى الـ14 للثورة

وطنا اليوم:شارك مئات آلاف السوريين في احتفالات شهدتها مختلف مناطق البلاد بالذكرى الـ14 للثورة السورية، وهي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتجمّع الآلاف حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت في ساحة الأمويين وسط دمشق رافعين الأعلام السورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشارك سلاح الجو في الجيش السوري اليوم السبت، باحتفالات الذكرى الـ14 للثورة السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن سلاح الجو قام بإلقاء الورود فرحا بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين في دمشق.

ودعت محافظة دمشق جماهير الثورة “للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستقام اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا”.

وبدأ توافد الأهالي إلى ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بالذكرى 14 للثورة السورية، ولضمان سلامة المواطنين تواجد عدد من سيارات الإسعاف في محيط ساحة الأمويين بدمشق وفي ساحة السبع بحيرات بمدينة إدلب أثناء الاحتفال في الذكرى الـ14 للثورة.

كما شاركت حشود كبيرة في الاحتفالات بكل من حلب وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وغيرها من المحافظات السورية.

وعبر متظاهرون عن سعادتهم الغامرة بالحرية بعد سقوط نظام الأسد.

ورفع المحتفلون العلم السوري الذي مثّل راية للثورة طوال سنواتها، ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

ولفت تلفزيون سوريا إلى أنه “في منتصف مارس/ آذار 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبة بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع الأسد، دفع فيه السوريون أثمانا باهظة من دمائهم وأحلامهم. واليوم، بعد سنوات من القصف والتهجير والمعاناة، يطوي السوريون صفحة الظلم، ويبدأون عهدا جديدا عنوانه النصر”.

على الصعيد نفسه، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا ينص على صرف منحة مالية بما يعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.