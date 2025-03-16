تجارة بغداد تُرحّب بفتح مكتب تجاري لغرفة تجارة عمان بالعاصمة بغداد

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، خلال لقائه نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، رعد بريج، ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي عمان وبغداد بما يخدم اعضاء الهيئة العامة في الغرفتين ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمار وبناء الشراكات .

وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان تنوي تشكيل وفد اقتصادي من اعضاء هيئتها العامة لزيارة بغداد في القطاعات التي تملك فرصة قوية لدخول السوق العراقي كمصدرين او مستثمرين او حتى الاستيراد من العراق الشقيق .

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، ناقش الحاج توفيق مع بريج فكرة مشروع اقامة مركز تجاري أردني مملوك من غرفة تجارة عمان يهدف إلى خدمة الهيئة العامة لتصدير سلع وخدمات إلى السوق العراقي .

من حينه اكد بريج ان تبادل الوفود الاقتصادية واقامة المعارض هي افضل وسيلة لزيارة التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات مؤكدا على ضرورة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الغرفتين .

ورحب بريج بزيارة الوفد الاقتصادي من غرفة عمان إلى بغداد مقترحا ان يتبع ذلك زيارة لوفد اقتصادي عراقي إلى عمان بحيث يتم تبادل زيادة الوفود كل عام من قطاعات متخصصة ومدروسة وبناء قاعدة بيانات تشمل جميع القطاعات مما يسهل مهمة رجال الأعمال في الأردن والعراق لاتخاذ القرارات وبناء خطة واضحة لعملية الاستثمار او التصدير او الاستيراد .

كما رحّب بريج، بقرار مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بدراسة فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد تعود ملكيته وادارته للغرفة، لخدمة منتسبيها من القطاعات كافة، معتبراً هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مؤكدا على استعداد غرفة تجارة بغداد لتقديم أية مساعدة او تسهيلات من اجل اقامة ونجاح هذا المكتب .

وأشار بريج إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين العراق والأردن، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، مما يساهم في زيادة الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين .

وحث بريج الشركات الأردنية على دخول السوق العراقية من خلال شراكات مع نظيراتها العراقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانيات المتاحة في قطاعات الإسكان، والصناعة، والتجارة، والبنى التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، والمقاولات، والنقل بجميع أنماطه.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا وثيقين بين الغرفتين في جميع القضايا التي تهم التجار وأصحاب الأعمال