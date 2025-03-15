عبقريةُ الإعلاناتِ الدستوريةِ في اشلاءِ الكيانات العربية

وطنا اليوم_د. عادل يعقوب الشمايله

دائماً يُبدعُ العربُ ويتغلبونَ على فلاسفةِ الاغريقِ والغرب.

تبنت الدولُ الغربيةُ “الديموقراطيةَ” كأساسٍ لنظامِ الحكمِ، وطُرقِ واساليب الوصولِ للحكم، والتداول السلمي للسلطة، والانصراف منها، وحقوق الانسان المواطن وغير المواطن، ومسؤوليات وواجبات وحدود سلطة الحاكم ومساءلته، ومحاسبته، ومعاقبته، وأن الشعب هو مصدر السلطات وليس الحاكم ولا امريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أيَّ جهةٍ أُخرى مرئية أو غير مرئية، والفصلَ بينَ السلطات واستقلاليتها ..الخ.

في بقايا وأشلاء الكيانات العربية التي تم طبخها في مطابخ المستعمرين تم اختراع:

-العسكرقراطيه

الدينوقراطيه

-السلف قراطيه

-الاخوان قراطيه

-الشيعة قراطيه

-ولاية الفقيه اقراطيه

-العائلة قراطيه

-الاسرة قراطية

-الشلليةقراطية

-العصابةقراطيه

-المافياقراطيه

-العمالةقراطيه

-التشليحقراطيه

-البعثقراطيه

-القوميقراطيه

-الناصريةقراطيه

-الصدامقراطيه

-الشيوخ قراطيه

-التبعية قراطيه

-النصره قراطيه

-داعشقراطيه

-القاعدهقراطيه

-السيفقراطيه

-الغَلَبَة قراطيه

-آل الاسد قراطيه

الإعلاناتُ الدستوريةُ التي تصدر عن الزعيم والفتاوي والتفسيرات الدستورية اللاحقة تُفَصلُ على قياس الزعيم وطول لحيته او حجم مسدسه وقياس ما تحت لباسه الداخلي وحساباته في البنوك الاجنبية.

في هذه الكيانات وشبه الكيانات يُنعتُ الدستور في البداية بالمؤقت او الانتقالي. ولكنَّ الدستورَ المؤقتَ لا يكفيه “الف ليله وليله”. فمقياسُ الزمن عند ام كلثوم يختلفُ، كما يختلفُ حُبُّ وعشقُ أم كلثوم عن مقياس الزمن، وحب وعشق الانقلابيين وزعماء التنظيمات المسلحة والتنظيمات القومية والدينية والقبليه والعائلية. كلمةُ مؤقت تعني الى الابد، او حتى الموت او الى يوم القيامة.

ارأيتم الابداع العربي. وأنَّ الاسهام العربي في الحضارة العالمية وفي الفلسفة السياسية لا يُشقُ لهُ غبار. وهل يُشقُّ غُبارُ الصحراء؟ وهل يُشَقُّ طوزُ الصحراء؟ اليسَ السرابُ وتيهُ السرابِ وخداعُ السرابِ من خصائص الصحراء؟

ماذا يُقَدمُ للضيفِ في الصحراء؟

ما هي الخيارات؟ ما هي الاصناف؟

وهل تعرفُ الصحراءُ ثقافةَ الخيارات والبدائل والتفضيلات والاذواق؟

ما يملكهُ المعزبُ في الصحراء يضعهُ أمام الضيف: ماءٌ مالح معكر+ حليب النياق+ تمرٌ محشو بالرمل والدود+ شنينه في الغالب ما تُسبب الحمى المالطيه.

مُقوماتُ رُكبِ الجمل والحمار والحصان هي: السرج او الحلس والعنان والعصا. ومقومات الحراثة عليها هي النير والعصا.

روي عن الخليفة عمر بن الخطاب قولهُ:

“لستُ بالخبِّ، ولا الخبُّ يخدعني”.