بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة العمل تبحث تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة مع ضمان تشغيل الأردنيين

15 مارس 2025
وزارة العمل تبحث تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة مع ضمان تشغيل الأردنيين

وطنا اليوم_خلال لقاء لبحث مطالب القطاع الصناعي

البكار: نعمل على توفير العمالة اللازمة لاستمرار الانتاج في المنشآت الصناعي

الجغبير: الأولوية في التشغيل للأردنيين في القطاع الصناعي

 

أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة أولوياتها تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته.وبين، خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، الخميس، تم خلاله بحث عددا من مطالب القطاع الصناعي.

 

وأكد البكار خلال الاجتماع أن الأولوية لدى الوزارة هي توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، الا انه انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، فانها تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

 

مشيرا الى ان الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الانتاجية

 

من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على ان القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية.

 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم أيام وظيفية في مناطق التجمعات الصناعية مثل سحاب، الموقر، القسطل وماركا، لغايات التشبيك بين المصانع التي تتوفر لديها فرص عمل والباحثين عن العمل من ابناء تلك المناطق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:17

الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد بقوة وحسم

19:19

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يقرر اليوم شن عمليات محدودة في غزة #عاجل

18:38

الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة 

17:23

الحنيفات: مشروع زراعة الشمندر السكري سيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل

16:40

الضريبة: شراء السلع بفواتير أصولية من نظام الفوترة ابتداءً من 1 نيسان

15:26

عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

15:10

حماية المستهلك تشارك في الاحتفال في اليوم العالمي للمستهلك وتحت عنوان “التحول العادل 

14:15

جامعة فيلادلفيا تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا

14:13

عبقريةُ الإعلاناتِ الدستوريةِ في اشلاءِ الكيانات العربية

13:40

التمييز” تقرر إلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار في هذه القضية

12:28

مشادة فردية فاعتداء على المصلين.. تفاصيل مشاجرة داخل مسجد في المقابلين

11:37

ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية

وفيات
كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025