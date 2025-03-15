وزارة العمل تبحث تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة مع ضمان تشغيل الأردنيين

وطنا اليوم_خلال لقاء لبحث مطالب القطاع الصناعي

البكار: نعمل على توفير العمالة اللازمة لاستمرار الانتاج في المنشآت الصناعي

الجغبير: الأولوية في التشغيل للأردنيين في القطاع الصناعي

أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة أولوياتها تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته.وبين، خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، الخميس، تم خلاله بحث عددا من مطالب القطاع الصناعي.

وأكد البكار خلال الاجتماع أن الأولوية لدى الوزارة هي توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، الا انه انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، فانها تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

مشيرا الى ان الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الانتاجية

من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على ان القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم أيام وظيفية في مناطق التجمعات الصناعية مثل سحاب، الموقر، القسطل وماركا، لغايات التشبيك بين المصانع التي تتوفر لديها فرص عمل والباحثين عن العمل من ابناء تلك المناطق.