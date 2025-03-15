الغذاء العالمي: لا إمدادات غذائية لغزة منذ 2 آذار

وطنا اليوم_قال برنامج الغذاء العالمي إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الحالي؛ نتيجة إغلاق “إسرائيل” جميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.

وجددت مجموعة الدول الصناعية السبع من جهتها، دعمها استئناف دخول المساعدات إلى غزة “دون عوائق”، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك في بيان مساء الجمعة، عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ونشرته وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، كما يواصل منع دخول المساعدات وقطع التيار الكهربائي عن غزة، ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وبذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع الممنهج، وغلق المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع التلويح باستئناف القتال من جديد ضد القطاع.