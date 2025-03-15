أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق السبت

وطنا اليوم_يبقى الأردن تحت تأثير كتلة هوائية دافئة خلال الأيام القادمة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة بحوالي (10-11) درجة مئوية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي السبت والأحد مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أما خلال الليل، فيكون الطقس صافًا وباردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق.

وتظهر غيوم عالية في سماء المملكة مع أجواء دافئة في معظم المناطق الاثنين، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تتحول الرياح مساءً من جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى شمالية غربية. ليلاً، تبقى الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات ولطيفة في باقي المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا، في حين يكون الطقس ليلاً باردًا نسبيًا فوق المرتفعات، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.