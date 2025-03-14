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الزراعة: وجود الخنازير في الغابات طبيعي ولا مانع من صيدها

منذ 31 ثانية
الزراعة: وجود الخنازير في الغابات طبيعي ولا مانع من صيدها

وطنا اليوم:قال مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، إن وجود الخنازير في لواء الكورة أمر طبيعي خاصة في المناطق الزراعية والأحراش، حيث تجد بيئة مناسبة للعيش والتكاثر.
وأضاف الخصاونة الجمعة، لم تصل مديرية زراعة الكورة أي شكاوى رسمية من المزارعين بخصوص وجود الخنازير في أراضيهم.
وبين الخصاونة، أن مكافحة الخنازير تتم ضمن القوانين والأنظمة البيئية المعتمدة، إذ يُسمح بمواجهتها بطرق منظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يوجد منع مطلق لصيدها لكن يجب الالتزام بالضوابط البيئية.
ودعا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو التعامل معها بشكل مباشر، وفي حال رؤيتها أو تسجيل أي أضرار يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.


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