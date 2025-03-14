1.1 مليون زائر للأردن في أول شهرين من العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفع عدد زوار الأردن في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 21.5% ليصل إلى 1.1 مليون زائر مقارنة مع 934 ألف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وأشارت بيانات وزارة السياحة أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة 52% ليصل نصف مليون زائر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد سياح المبيت ارتفع في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 16.6% ليصل إلى 937 ألف سائح مقارنة مع 804 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

كما أشارت بيانات وزارة السياحة أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة 52% ليصل نصف مليون زائر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي