بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

1.1 مليون زائر للأردن في أول شهرين من العام الحالي

منذ 59 ثانية
1.1 مليون زائر للأردن في أول شهرين من العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفع عدد زوار الأردن في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 21.5% ليصل إلى 1.1 مليون زائر مقارنة مع 934 ألف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.
وأشارت بيانات وزارة السياحة أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة 52% ليصل نصف مليون زائر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن عدد سياح المبيت ارتفع في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 16.6% ليصل إلى 937 ألف سائح مقارنة مع 804 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.
كما أشارت بيانات وزارة السياحة أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة 52% ليصل نصف مليون زائر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

80 ألفا يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

14:25

حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين

14:18

في زيارة غير مسبوقة.. وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل

14:10

شهر رمضان شهر العبادة والنضال

13:58

دراسة صادمة.. مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم

13:54

الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار

13:48

لازاريني : جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين مهدد بحرمان التعليم

11:22

الكايد مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

11:03

وفيات الجمعة 14-3-2025

10:45

إقبال ضعيف للأردنيين على أداء العمرة منذ بداية رمضان

10:33

أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

10:23

جحيم وسط البلد.. النيران تلتهم المعامل المركزية في مصر

وفيات
وفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025