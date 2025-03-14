إقبال ضعيف للأردنيين على أداء العمرة منذ بداية رمضان

وطنا اليوم:قال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات، إن إقبال الأردنيين على أداء مناسك العمرة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك “ضعيف جدًا” مقارنةً بالسنوات السابقة.

وأضاف الطاهات، في تصريحٍ أن أسعار الرحلات بقيت كما هي قبل حلول الشهر الفضيل؛ بهدف تشجيع الأردنيين على أداء مناسك العمرة.

وعزا الناطق باسم الجمعية ضعف الإقبال على أداء العمرة خلال رمضان إلى عدم وجود عطلة رسمية خلال الشهر، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتبدأ أسعار رحلات العمرة برًا حاليًا من 225 دينارًا للغرفة الرباعية، وجوًا من 450 دينارًا للغرفة الرباعية في الفنادق المصنفة بثلاث نجوم، وفقًا للطاهات.

وبيَّن أن فئة الشباب (20-40 عامًا) من بين الأردنيين الأكثر إقبالًا على أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وحول الإقبال على أداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، أوضح الطاهات أنه خلال هذه الفترة يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار الفنادق في السعودية نتيجة الإقبال المتزايد من الدول العربية والإسلامية، مع بقاء أسعار الرحلات والخدمات دون تغيير.

وتشهد العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك زيادةً ملحوظة في إقبال المسلمين على أداء مناسك العمرة، حيث يحرص الكثيرون على اغتنام هذه الأيام الفضيلة للتقرب إلى الله وأداء الشعائر في أجواء إيمانية مميزة.

وترجع هذه الزيادة إلى مكانة العشر الأواخر، التي تتميز بليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، مما يدفع العديد من المسلمين إلى السعي لتحصيل الأجر والثواب في رحاب الحرمين الشريفين. كما أن الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال هذه الأيام يشكّل جزءًا مهمًا من العبادات التي يحرص عليها المعتمرون، حيث يسعى الكثير منهم إلى التفرغ للعبادة في أقدس الأماكن، وإحياء الليالي المباركة بالدعاء والصلاة.