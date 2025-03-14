بوتين يثير أسئلة جدية بشأن الهدنة وزيلينسكي يتهمه بالتلاعب

وطنا اليوم:اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مقترح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب تنطوي على ما وصفه بـ”تلاعب وتسويف”، في حين أثار بوتين أسئلة جدية بشأن مقترح الهدنة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي الخميس “لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب”، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.

وأضاف الرئيس الأوكراني “نحن لا نحدّد الشروط التي تعقّد أي شيء. روسيا تقوم بذلك”، متهما موسكو بأنها غير بناءة والطرف الوحيد الذي يقوم بالمماطلة.

واتّهم زيلينسكي نظيره الروسي بالعمل على “تحضير رفض” للمقترح الأميركي، معتبرا أن بوتين “يخشى من أن يقول بشكل مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد مواصلة الحرب”.

كما أشار إلى أن بوتين يقوم بإحاطة “فكرة وقف إطلاق النار بشروط مسبقة بشكل لن يفلح أيّ أمر على الإطلاق ويجعل الحلول مستحيلة، أو يؤخر تحقيقها لأطول فترة ممكنة”.

وكان زيلينسكي قد انتقد في وقت سابق الخميس عدم وجود رد رسمي من موسكو، قائلا إن هذا يظهر أن “روسيا تسعى إلى إطالة أمد الحرب وتأجيل السلام لأطول فترة ممكنة”.

تصريحات بوتين

وكان بوتين قال للصحفيين الخميس يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن ثمة “أسئلة جدية” “وخلافات دقيقة” ما زالت عالقة وتحتاج الى تواصل مع الأميركيين.

وأضاف بوتين “أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين، وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الأمر معه”.

وشدد بوتين على أنه سيحدد “الخطوات المقبلة” بشأن الهدنة المقترحة بناء على ما يحققه جيشه لجهة طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية.

وهذه التصريحات هي الأولى لبوتين حول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي وافقت عليها أوكرانيا الثلاثاء إثر محادثات مع الولايات المتحدة في السعودية.

واعتبر ترامب الخميس أن نظيره الروسي أدلى بتصريح “واعد للغاية” بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يكن “كاملا”، وقال “يسعدني أن ألتقيه أو أتحدث إليه. لكن علينا الانتهاء من هذا الأمر سريعا”.

وبينما يضغط ترامب من أجل إنهاء سريع للنزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، وصل مبعوثه ستيفن ويتكوف إلى موسكو الخميس لمناقشة الخطة.

وقال يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، لصحيفة “إزفستيا” إن ويتكوف سيلتقي بوتين مساء الخميس في لقاء “مغلق”.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإمكان تحقيق فريقه وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال “إذا تمكنا من جعل روسيا تتوقف، فلدينا وقف كامل لإطلاق النار. أعتقد أنها لن تعود إلى الحرب أبدا”.

وكانت الولايات المتحدة دعت روسيا إلى الموافقة على وقف غير مشروط لإطلاق النار. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء “هذا ما نريد أن نعرفه إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك بدون قيد أو شرط”.

في غضون ذلك قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الخميس إنها تعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن توافق روسيا على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق

النار مع أوكرانيا لكن بشروط.

وقال كالاس في مقابلة مع رويترز على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا إن الولايات المتحدة أبلغت الأعضاء أنها تفهم أن روسيا ربما تقوم بأمر ما لتمديد العملية عن طريق تشويش الصورة،وهو ما لا يريدونه، مشددة على أن الخط الأحمر هو تخلي أوكرانيا عن مساحات من أراضيها لأن وحدة أراضي اوكرانيا عنصر مهم.