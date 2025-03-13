الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، إن الاتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز، يهدف إلى تزويد السوريين بجزء من احتياجاتهم من الغار الطبيعي لتشغيل واحدة من محطات الطاقة الكهربائية الموجودة جنوب سوريا.

وأوضح الخرابشة الشعب السوري لديه تحدي بموضوع توفير الطاقة الكهربائية، مبينا أن كمية الغاز هذه ستساعد بتشغيل محطات كهربائية، للمساعدة برفع قدرة النظام الكهربائي السوري وتعزيزه.

وأكد أن هذا الاتفاق ليس عقد تجاري بقدر ما هو مساعدة للأشقاء في سوريا، وفي مراحل سابقة تم إيصال التيار الكهربائي لمعبر نصيب بناء على طلب السوريين.

“هذه واحدة من المحطات التي نساعد من خلالها الأشقاء السوريين للتغلب على التحديات التي تواجههم” بحسب الخرابشة.

وتحدث الخرابشة عن أن الاتفاقية قصيرة المدى تنتهي في 30 نيسان/ أبريل، لتزويد السوريين بجزء من حاجتهم للغاز وتكفي لتشغيل محطة بقدرة 400 ميجاواط.

وبين أن وزارة الطاقة مستعدة بالمستقبل عبر البنى التحتية الموجودة في الأردن لاستمرار التعاون مع سوريا بهدف تزويد الشعب السوري بما يحتاج، من الغاز الطبيعي، أو الطاقة الكهربائية.

ولفت الخرابشة إلى أن الأردن على استعداد لتزويد السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، موضحا أن شبكات وخطوط نقل الكهرباء داخل الأراضي الأردنية جاهزة لتزويد السوريين بجزء من احتياجاتهم.

وأشار إلى أن اتفاق اليوم كان لتزويد معبر نصيب فقط وليس للاستخدامات الأخرى لأن وضع الشبكة بحاجة لإعادة التأهيل.

وقال الخرايشة إن فريقا فنيا أردنيا زار سوريا وساعد بتقييم وضع شبكة الكهرباء و”نحن مستعدون لتزويدهم بالطاقة الكهربائية فور تنفيذ الإصلاحات الفنية”