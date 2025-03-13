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إنشاء شركتين تضمان 25 مشغلا لإدارة النقل بين عمّان والمحافظات

13 مارس 2025
إنشاء شركتين تضمان 25 مشغلا لإدارة النقل بين عمّان والمحافظات

وطنا اليوم:دخل مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات مرحلة عملية، إذ جرى إنشاء شركتين جديدتين لإدارة وتنظيم النقل على خطي “إربد – عمان” و”جرش – عمان”، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركات مماثلة على خطي “السلط – عمان” و”الكرك – عمان”.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، أن 20 مشغلا اندمجوا تحت مظلة شركة واحدة لإدارة النقل على خط “إربد – عمان”، تضم 39 حافلة، كما تم تأسيس شركة أخرى على خط “جرش – عمان” بمشاركة 5 مشغلين، بواقع 15 حافلة.
وأشار إلى أن المشروع يسير وفق خطة زمنية محددة، قبيل الإطلاق الرسمي في أيلول المقبل، بواقع 121 حافلة، بالتزامن مع إدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمة وتنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات.
وكانت الحكومة أقرت أخيرا مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات، بهدف توفير بيئة نقل أكثر كفاءة، وإدخال أنظمة النقل الذكية بما يسهم في تقليل الازدحامات وتعزيز التنقل بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة.


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