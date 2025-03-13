وزير الصحة: مخزون الأطباء كبير ولا يمكن تعيين الكل

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن مخزون الاطباء في هيئة الخدمة المدنية كبير، ويفوق طاقة وزارة الصحة، ولذلك لا يمكن تعيين كل الاطباء.

وبين الهواري خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والغذاء النيابية، اليوم الخميس، أن ابنه تخرج طبيب، واستمر بدون عمل لمدة 3 سنوات وسافر للخارج بهدف الحصول على فرصته، قائلا: “ابني طبيب ولـ 3 سنوات بدون عمل، واليوم الله فتحها عليه وسافر للخارج”، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في قبولات الطب لدى الجامعات الأردنية.

وبين أنه من ضمن أولويات الوزارة تعيين الاطباء لكن حصتها على جدول التشكيلات قليلة، مشيرا إلى أنه في عام 2023 تأخرت وزارة الصحة بتعيين الاطباء وكان مجموع الشواغر 900 شاغر، وتم تعيينهم.

وأوضح الوزير، أن لا نظام الخدمة المدنية يسمح بزيادة شواغر وزارة الصحة، ولا استثناءات من الرئاسة لزيادتها.

وأكد، أن تعديلات الانظمة في وزارة الصحة أدت إلى زيادة رواتب جميع فئات الموظفين، موضحا أن زيادة الرواتب مرتبطة بالمخصصات المالية.

وبين الهواري أن مجموع قيمة حوافز وزارة الصحة للموظفين بلغت 10 ملايين دينار، والوزارة هي الأفضل بمنح الحوافز لموظفيها بين الوزارات الاخرى.

وعقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية اجتماعها برئاسة النائب شاهر الشطناوي وحضور وزير الصحة وعدد من مسؤولي الوزارة.

وطالب أعضاء لجنة الصحة النيابية بضرورة إعادة النظر في رواتب موظفي وزارة الصحة بالإضافة إلى زيادة أعداد شواغر الاطبا