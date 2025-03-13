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قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بموافقة من واشنطن

13 مارس 2025
قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بموافقة من واشنطن

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن قطر بدأت في تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وذلك بموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة واشنطن على السماح بتزيد سوريا من الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تشهد فيه سوريا أزمة كبيرة في قطاع الطاقة، مما يجعل تأمين الإمدادات من الغاز أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.


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