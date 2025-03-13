الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024

وطنا اليوم:دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2024 إلى ضرورة المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية في 30 نيسان المقبل وهو اخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2024 وطلب من المكلفين عدم الانتظار للأيام الأخيرة من الفترة القانونية لتقديم الاقرارات والمبادرة الى تقديمها في أقرب وقت ممكن.

واشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي لأنشطة اعمالهم خلال العام الماضي 2024 علما بان تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الإلكترونية.

وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد أبو علي أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، موضحا أن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من الرواتب وألاجور من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشاة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

كما ودعا المتقاعدين كافة ممن تزيد مجموع رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024.

ويذكر انه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن