وزيرة التنمية: الأردن يدرك أهمية الاستثمار في العقول الشابة ودعم بيئة الابتكار

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك أهمية الاستثمار في العقول الشابة ودعم بيئة الابتكار وإن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً ملموساً في هذا المجال.

وأشارت في مداخلة لها خلال مشاركتها، مساء أمس الأربعاء، في أعمال الحدث الجانبي لسلطنة عمان “المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار: عصر الثورة الصناعية”، على هامش أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك، الى أن محرك الريادة والإبداع يعد جسر الأردن نحو مستقبل مزدهر ورؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالته تهدف لتحقيق نمو مستدام ورفع جودة الحياة للأجيال الجديدة من خلال التركيز على 8 محركات أبرزها “الريادة والإبداع والخدمات المستقبلية”.

وأضافت أنه بفضل الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن فقد أصبح مركزًا حيوياً للإبداع والريادة، حيث يتمتع ببيئة داعمة تحتضن الأفكار الخلاقة وتوفر الأدوات اللازمة لتحويلها إلى إنجازات ملموسة وتجلى ذلك في العديد من المجالات منها التعليم والبحث العلمي وتحديث المناهج وإدخال برامج متخصصة وإدخال تخصصات جديدة في الجامعات مواكبة لكل ما هو متطور مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال مثل “مؤسسة ولي العهد وصندوق دعم الابتكار ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وأويسس 500 التي تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق”.

ولفتت إلى مجال الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا من خلال الشركات الناشئة الأردنية التي أصبحت تنافس على مستوى عالمي في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مبينة نجاح عدد من الشركات الريادية الناشئة على المستويين المحلي والدولي.

ودعت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الإبداع في المجتمع من خلال توفير بيئات تعليمية وتشجيعية تدعم التفكير النقدي وحل المشكلات إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير، مؤكدة أنه لا بد من تمكين الشباب والمرأة لأنهم المحرك الأساسي للابتكار.

وأوضحت بني مصطفى أنه بالرغم من التطورات التي يمكن أن تحدثها ثورة التكنولوجيا، إلا أن أخلاقيات التعامل معها بات أمرأً يستحق الاهتمام فمن خلال الذكاء الاصطناعي يظهر ما يسمى بالتزييف العميق من خلال القدرة على تزوير الصور والفيديوهات بشكل واقعي، ما قد يؤدي إلى التضليل الإعلامي والاحتيال وانتهاك الخصوصية حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الضخمة وقد يؤدي إلى اختراق خصوصية الأفراد واستخدام معلوماتهم بطرق غير أخلاقية.

يذكر أن الدورة 69 للجنة وضع المرأة التي تترأسها هذا العام المملكة العربية السعودية، تركز على عرض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وعرض تقييم التحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل.