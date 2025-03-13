إرادة ملكية بالسماح للدكتور النوايسة بحمل وسام الصداقة الروسي

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية الساميّة بالسماح للدكتور المحامي مصطفى حمود النوايسه بحمل وسام الصداقة الممنوح له من قبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي.

وكان الرئيس بوتين قد منح الدكتور النوايسة في حفل جرى في الكرملين، لمساهماته القانونية ودوره في تعزيز الصداقة بين الشعبين الصديقين الروسي والأردني.

يذكر أن الدكتور النوايسة شغل عدة مناصب كان أخرها أمين عام ديوان التشريع والراي، وأمين عام المحكمه الدستورية، ورئيس المعهد الدبلوماسي الأردني السابق، ومحاضرا في العديد من الجامعات.

والدكتور النوايسة يحمل شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية والسياسية الخارجية وماجستير وبكالوريوس في القانون