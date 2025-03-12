افتتاح مسجد الحاج عبد المجيد القيسي في الكرك بتبرع من المحامي محمد القيسي

وطنا اليوم_افتتح الوزير محمد الخلايلة في مدينة الربة في محافظة الكرك مسجد الحاج عبد المجيد القيسي، بمساحة بناء 650 متر مربع، وبتكلفة 250 ألف دينار بتبرع خاص من المحامي محمد القيسي.

وأعرب الخلايلة عن شكره لكل من ساهم في إعمار هذا المسجد، مشيراً إلى عمارة المساجد من علامات الإيمان والرجولة ودليل على حسن العمل.

مشيرا ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم والذي يرعى الاعمار الهاشمي في القدس واعمار المساجد في ارجاء الوطن خدمة للدين واعلاء كلمة التوحيد.

واضاف الخلايلة ان الاردن ينعم بالامن والأمان وحرية العبادة والمعتقدات وهي من نعم المولى عز وجل .

وكان الدكتور محمد المجالي والذي تبرع والدة بقطعة الأرض التي أقيم عليها المسجد قد القى كلمة ترحيبية بالحضور مشيدا بالوزير الخلايلة رجل الميدان والساعي دوما لخدمة الدين ومتابعة كافة المساجد في ارجاء الوطن وتوفير كافة الخدمات لراحة المصلين في كافة مناطق الوطن.

وأشاد المجالي بالمحامي محمد القيسي الذي تبرع ببناء المسجد على نفقة الخاصة ومتابعة كافة تفاصيل البناء لخدمة أبناء المدينة وتوفير مرافق خاصة لتعليم القرآن ومصلى للنساء.

من جانبة حمد المحامي محمد القيسي المولى عز وجل بأن حقق امنيه والدة المرحوم عبد المجيد القيسي بأن يبني مسجدا خدمة للدين واهالي المدينة شاكرا كافة الحضور .

حضر الافتتاح محافظ الكرك قبلان الشريف، ومتصرف لواء القصر ورئيس بلدية شيحان ومدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، الدكتور بسام الشلول، وعدد من شيوخ ووجهاء اللواء.