رئيس الوزراء يزور 7 مواقع في لواءي الموقر وسحاب

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، سبعة مواقع صِّناعيَّة وصحيَّة وتَّعليميَّة واجتماعيَّة في لواءيّ الموقر وسحاب، وذلك في إطار جولاته الميدانية التفقدية الدورية.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته لثلاثة مصانع في لواءيّ الموقر وسحاب، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين، دعم الحكومة للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للتوسع في مثل هذه الاستثمارات الناجحة في المحافظات، خصوصاً في المدن الصناعية المقامة في جنوب المملكة، وذلك لتوفير فرص التشغيل للأردنيين والأردنيات في تلك المناطق، وكذلك دعم الحكومة لجهودها في التصدير إلى الخارج.

وشملت المصانع التي زارها رئيس الوزراء في لواء الموقر، شركة مخازن الريحان التي يبلغ حجم استثمارها 100 مليون دينار، وعدد العاملين فيها قرابة 2000 عامل وعاملة، فيما يبلغ حجم صادرتها 70 مليون دينار سنوياً غالبيتها إلى دول أوروبا وأمريكا.

كما زار في لواء سحاب، شركة المتحدة لصناعة الأدوية التي تبلغ قيمة صادراتها قرابة 70 مليون دينار ولديها مصانع في السعودية والجزائر وجميع عمليات البحث والتطوير لها تجرى في الأردن، وشركة الوزير لصناعة المنظفات التي يبلغ حجم صادراتها أكثر من 21 مليون دينار، وتوفران المئات من فرص العمل للأردنيين، وتسهمان برفد الاقتصاد الأردني والصادرات الأردنية إلى الخارج.

وتفقد رئيس الوزراء، مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع في لواء الموقر، حيث اطلع على البرامج والمشاريع التي يقدمها المركز لتدريب وتمكين السيدات، وتعليم الأطفال، وكذلك برامج التوعية الاجتماعية من خلال تنفيذ برنامج “مكاني” الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للتوعية المجتمعية للأطفال والشباب وتعزيز فرص التعلّم واكتساب المهارات الأساسية.

ووجه رئيس الوزراء بدعم المشاريع التي ينفذها المركز؛ لتمكينه من التوسع في تقديم خدماته للمستفيدين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، ورفده بأجهزة حاسوب جديدة، بالإضافة إلى دعم المتدربات على المهن بمعدات تساعد في توفير فرص تشغيل مستدامة لهن بعد انتهاء التدريب، ودراسة تعميم برامج التوعية التي يقدمها المركز من خلال برنامج “مكاني” على المراكز الأخرى التي تقدم خدمات مشابهة.

كما أوعز بتنفيذ أعمال صيانة للمرافق الخاصة بالأطفال وتأهيل أماكن اللعب الخاصة بهم، واستكمال أعمال إنشاء سور لمبنى المركز وتزويده بمتطلبات الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل لخدمة المستفيدين والمستفيدات من خدماته.

وبناء على نتائج تقرير المتسوق الخفي، تفقد رئيس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة/ شرق عمان في لواء الموقر، حيث استمع إلى ملاحظات المراجعين والموظفين حول الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات والمتطلبات التقنية والفنية اللازمة لتسريع إنجاز المعاملات.

كما وجه خلال زيارته لمدرسة مغاير مهنا الثانوية للبنين في لواء الموقر بإجراء صيانة شاملة لها، وتزويدها بملاعب ومرافق لخدمة الطلبة.

وفي مركز صحي الفيصليَّة في لواء الموقّر، وجّه بتسريع إجراء أعمال الصيانة للمركز، وإدامة تقديم الخدمات الصحية لأبناء المنطقة خلال إجراء أعمال الصيانة، مثلما اطلع على واقع الخدمات في مركز صحي النقيرة الذي يقدم خدماته لما يقارب 12 ألف نسمة.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولاته وزير الإدارة المحلية.