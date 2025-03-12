الضمان تنشر قائمة الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني (Www.ssc.gov.jo)، قائمة الجهات الطبية الجديدة المعتمدة لغايات الاستفادة من خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل.

وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أنها اعتمدت (43) جهة طبية علاجية ضمن مستشفيات القطاع الخاص والعام راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وأضافت المؤسسة بأنه يتوجب على ضباط ارتباط المنشآت التبليغ عن إصابة العمل من خلال موقعها الإلكتروني تحت قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار “طلب معالجة فورية لحادث عمل” وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للعامل المصاب المشمول بالضمان الاجتماعي دون تحميله أو تحميل المنشأة لأيّ تكاليف تترتب لقاء المعالجة الطبية.