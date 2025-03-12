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حسان يؤكد من الموقر تقديم الحكومة للتسهيلات اللازمة للتوسع بالاستثمارات في المحافظات

12 مارس 2025
حسان يؤكد من الموقر تقديم الحكومة للتسهيلات اللازمة للتوسع بالاستثمارات في المحافظات

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، من لواء الموقر جولة تفقدية، زار خلالها شركة مخازن الريحان التي يبلغ حجم استثمارها 100 مليون دينار، وتوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويبلغ حجم صادرتها 70 مليون دينار سنويا.
وأكد حسّان تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة للتوسع في مثل هذه الاستثمارات خصوصا في المحافظات لتوفير فرص العمل.


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