الصفدي: تحية التقدير للنائب القباعي صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع والعاقل الراجح

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي إن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني الأصيل، الذي يحمل أنبل القيم، وفي هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم معه النفوس بأسمى معاني الصبر والتسامح، فإننا نتقدم بتحية التقدير لزميلنا صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع، الأخ قاسم القباعي المحترم، والذي قدم التسامح والصلابة ورجاحة العقل ما نرفع له تحية الفخر والإكبار.

وتابع الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: إن مجلس النواب له مكانة دستورية رفيعة، ويجب أن يكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته، معبراً عن وجدانه ومحققاً لتطلعاته، مقدما الشكر هنا لكل الزملاء الذين بادروا لطي صفحة ما جرى بالأمس، معاهدين الله ومن ثم سيد البلاد المفدى وأبناء شعبنا أن يكون طي هذا الخلاف، سبيلا لنا لمواصلة أداء نيابي فاعل وعلى قدر المسؤولية، ولينهض كل منا بعمله على النحو الذي نحقق معه تطلعات أبناء الأردن العظيم.