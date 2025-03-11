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ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% منذ مطلع العام

منذ 43 ثانية
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% منذ مطلع العام

وطنا اليوم:ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر شباط الماضي بنسبة 2.12% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من عام 2025.
أما على المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 2.21% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2025 ما مقداره 112.36 مقابل 110.02 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2025 ما مقداره 112.36 مقابل 112.23 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
أما على المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي للشهرين الأولين من عام 2025 ما مقداره 112.30 مقابل 109.87 لنفس الفترة من عام 2024.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 18.39%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.73%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 8.69%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.34%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 5.18%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الاثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (3.46%)، و”الملابس” بنسبة (2.50%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.31%)، و “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.13%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2025 مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 2.87%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 1.02%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 0.97%، و”الاتصالات” بنسبة 0.75%، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة 0.55%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 16.69%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.73%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 8.70%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.32%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 5.07%.


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