درجات الحرارة تتجاوز الـ30 مئوية في الأردن بهذا الموعد

وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” الإقليمي بأن تكون الأجواء حارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال النصف الثاني من الأسبوع، مع تراجع واضح لبرودة الأجواء في الليل.

حيث يصبح الطقس معتدلاً بشكل عام خلال الليل، وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بكتلة هوائية أكثر دفئًا، مما يرفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة.

وفي مطلع الأسبوع الثالث من شهر رمضان، يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ30 مئوية، مع أجواء مناسبة للأنشطة الخارجية مثل الإفطار في الخارج والسباحة في البحر الميت.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بعض المناطق، خاصة في الأغوار الجنوبية والوسطى بما في ذلك البحر الميت، قريبة من منتصف الـ30 مئوية، وسط أجواء أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وستكون الأجواء مناسبة للقيام بالأنشطة في نهاية الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما المناطق المنخفضة، مثل:

وادي رم: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 28-29 مئوية.

البحر الميت: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 33-34 مئوية.

العقبة: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 30-31 مئوية.

منطقة أم قيس: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 28-29 مئوية.

الأغوار الشمالية: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 32-33 مئوية.

الأغوار الوسطى: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 34-35 مئوية.

الأغوار الجنوبية: درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهاية الأسبوع تتراوح بين 31-33 مئوية.