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التنمية: ضبط 335 متسولًا منذ بداية شهر رمضان

منذ 46 ثانية
التنمية: ضبط 335 متسولًا منذ بداية شهر رمضان

وطنا اليوم:ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية 335 متسولًا ومتسولة منذ بداية شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي المضبوطين منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى 1820 متسولًا ومتسولة، ضمن 1150 حملة نفذتها كوادر الوزارة في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنها كثفت حملاتها لمكافحة التسول خلال الشهر الفضيل، من خلال لجانها المنتشرة على مدار الساعة، خاصة في الأسواق التجارية والإشارات الضوئية والأماكن العامة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات القضائية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تقديم المساعدة للمتسولين، وتوجيه صدقاتهم ومساعداتهم للجهات الخيرية وحملات جمع التبرعات الحاصلة على الموافقات الرسمية.
وذكرت أنها وجهت الجمعيات الخيرية التابعة لها، بضرورة تكثيف حملات التوعية في مجال مكافحة التسول، لا سيما أن التسول جرم يعاقب عليه القانون، حسب نص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، موضحة أنها تستقبل ملاحظات وشكاوى المواطنين المتعلقة بحالات التسول، من خلال الخط الساخن 0793344330.


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