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وفاة وإصابتان بحادث تصادم واحتراق صهريج على طريق الرويشد

منذ 50 ثانية
وفاة وإصابتان بحادث تصادم واحتراق صهريج على طريق الرويشد

وطنا اليوم:تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، نتج عنها وفاة شخص وعدد من الاصابات البليغة والمتوسطة المختلفة .
وفي التفاصيل ، قال ضابط إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الثلاثاء، إنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بعد محطة الكرامة باتجاه الرويشد على طريق بغداد الدولي، حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم الى مستشفى الرويشد الحكومي.
وبين أن الحادث وقع بين مركبة محملة بمواد نفطية “T1” ومركبة صغيرة ، مما أدى الى اشتعال النيران في المركبة المحملة بالمادة النفطية مشيرا الى أنه تم قطع حركة السير وازالة اثر الحادث وفتح الطريق أمام حركة المركبات .
وأشار الى انه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق مخيم الازرق، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى الزرقاء الحكومي .
ودعا السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير وترك مسافة امان والتقيد بالسرعات المقررة والالتزام بالمسارب.


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